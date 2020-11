PARIS, 23 fév 2005 (AFP) - Silic, société foncière française spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, a dégagé un bénéfice net de 32,8 millions d'euros en 2004, en baisse de 14,5% comparé à 2003, selon un avis paru dans la presse mercredi.

Ce résultat s'entend après amortissement exceptionnel de 5,8 M EUR lié à la démolition pour reconstruction de deux immeubles, selon cet avis. Les loyers ont augmenté de 5,1% pour atteindre 100,2 M EUR, précise la société.

Silic juge la progression de ses résultats "conforme aux prévisions" et prévoit le versement d'un dividende de 3,17 EUR par action. Pour 2005 et 2006, Silic table sur une croissance des loyers "supérieure à celle enregistrée en 2004", et compte poursuivre "une politique active de progression de dividendes".