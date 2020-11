Sites du TGI de Paris: les maires PS des IVe et XIVe disent non

PARIS, 13 juil 2004 (AFP) - Les maires PS des IVe et XIVe arrondissements

de la capitale, Dominique Bertinotti et Pierre Castagnou, ont réaffirmé

mardi leur hostilité à l'Hôtel-Dieu et Saint-Vincent de Paul pour installer le futur tribunal de grande instance de Paris.



Interrogée par l'AFP après la recommandation de ces sites par le conseil d'administration de l'Etablissement public du Palais de justice de Paris, Mme Bertinotti s'est dite "profondément choquée" et y a vu du "mépris" pour les Franciliens et un "corporatisme" du monde judiciaire. "J'espère que le gouvernement fera preuve de bon sens et ne répondra pas à cette demande", a déclaré Mme Bertinotti qui souhaite voir l'Hôtel-Dieu, sis dans son arrondissement, garder sa vocation hospitalière. "Sa grande force est son accessibilité pour les malades de toute l'Ile-de-France", a souligné la maire, notant qu'on y accueille plus de 120.000 urgences par an. "Il faudra que le monde judiciaire nous explique pourquoi aller dans le XIIIe signifie à ses yeux déchoir, alors qu'il est prêt à rallier Saint-Vincent-de-Paul dans le XIVe", a-t-elle ajouté. Elle a souligné que le site serait maintenu dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration en "Grands services urbains" (GSU), catégorie urbanistique qui empêchera l'implantation de bureaux. "L'installation à Saint-Vincent-de-Paul ne se fera pas", a prédit M. Castagnou, en mettant aussi en avant la protection du classement en GSU. "Dans le plan stratégique de l'Assistance publique, Saint-Vincent-de-Paul est appelé à accueillir un grand pôle médico-social du handicap", a rappelé le maire. "Cet équipement fait cruellement défaut à Paris". Les deux maires ont en outre estimé que la superficie des deux sites ne répondait pas aux demandes du monde judiciaire et se sont demandé quel était l'intérêt de scinder les installations du futur TGI.

