PARIS, 25 sept 2004 (AFP) - Six candidats restent en lice pour le rachat de

la Saur (eau, énergie, propreté), filiale du groupe Bouygues, a indiqué samedi

à l'AFP une source proche du dossier.

Parmi eux, figurent les fonds d'investissement français Eurazeo et PAI et

les anglo-saxons CVC Capital Partners et Candover, a-t-elle ajouté.

La banque d'affaires Rothschild, mandatée par Bouygues, avait reçu plus d'une quinzaine d'offres pour le rachat partiel ou total de la Saur que le groupe de BTP détient à 100%. "Ce n'est pas la maximalisation du prix de vente qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est que nous le fassions dans des conditions optimum de qualité, pour la Saur, pour les acheteurs", avait expliqué le PDG Martin Bouygues début septembre. La décision finale "pourrait intervenir fin 2004, début 2005", avait alors indiqué le groupe. Sur le premier semestre 2004, la Saur a contribué positivement de 9 millions au bénéfice total du groupe (249 M EUR). Ces dernières années, la Saur a pâti de son implantation à l'international, l'année dernière en Argentine, puis ensuite en Côte d'Ivoire. Avec l'effet de change, elle a accusé une perte de 17 millions d'euros en 2003.

Redacteur