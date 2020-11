STOCKHOLM, 29 juil (AFP) - Le groupe de BTP suédois Skanska a réalisé au

2ème trimestre 2004 un bénéfice net en baisse de 38%, à 690 millions de

couronnes suédoises (75 millions d'euros) contre 1,119 md SEK sur la période correspondante de 2003, a-t-il annoncé jeudi.



Le résultat courant a baissé de 32% à 1,092 md SEK contre 1,598 md SEK, et le résultat d'exploitation de 31% à 1,130 md SEK contre 1,647 md SEK.

Ces résultats sont légèrement inférieurs aux attentes des analystes, qui tablaient sur un résultat courant de 1,12 md SEK environ selon un sondage de SME-Direkt.

Le chiffre d'affaires a lui reculé de 6% à 32,225 mds SEK (3,49 mds EUR) contre 34,350 mds SEK un an plus tôt. La baisse, essentiellement attribuée au recul des ventes de projets immobiliers, est limitée à 4% hors effets de change, a calculé Skanska.

Les ventes de projets immobiliers ont de fait participé pour 1,686 md SEK au c.a., contre 2,398 mds SEK au 2e trimestre 2003 (-42%). Et surtout, leur contribution au résultat d'exploitation a baissé de 46% à 587 M SEK contre 1,097 md SEK.

Les prises de commandes nouvelles ont en revanche augmenté de 5% --et de 7% hors effets de change-- à 33,5 mds SEK, grâce notamment à des commandes en Grande-Bretagne, en République tchèque et en Norvège, portant le carnet de commandes à 129,7 mds SEK (14,05 mds EUR) au 30 juin. S'il a augmenté de 11% depuis le début de l'année, il est en baisse de 2% sur un an.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le bénéfice net du géant suédois du BTP est en baisse de 35% à 958 M SEK (104 M EUR), le résultat courant de 29% à 1,510 md SEK, le résultat d'exploitation de 33% à 1,586 md SEK et le chiffre d'affaires de 9% à 58,258 mds SEK (6,31 mds EUR).

Toujours satisfait de la marche des affaires en Grande-Bretagne grâce au partenariat public-privé, Skanska note que le marché du BTP "s'améliore régulièrement" dans les pays nordiques, et prévoit de "légères améliorations" de la situation de nombre de ses marchés pour le second semestre.

Aux Etats-Unis, le secteur pâtit toujours du faible volume des projets de construction commerciale (sauf à New York), et les marges ont été érodées par les conséquence des conditions météorologiques défavorables au début de l'année et par la hausse du prix des matériaux. Le groupe a passé une charge de 150 M SEK pour la restructuration de ses opérations américaines.

A 11H20 (09H20) jeudi, le titre Skanska gagnait 0,38% à 66 SEK, dans un marché stockholmois en progression de 0,82%.