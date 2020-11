STOCKHOLM, 20 oct (AFP) - Le groupe suédois de BTP Skanska a annoncé mercredi avoir remporté un contrat d'un milliard de couronnes suédoises (110 M EUR, 148 M USD) pour la réhabilitation du célèbre pont de Manhattan à New-York.

Le contrat, qui sera signé prochainement avec le département des transports de la ville de New York, sera inclu dans les commandes du quatrième trimestre 2004, a précisé le groupe qui annoncera ses résultats du 3ème trimestre le 29 octobre prochain. Les travaux qui vont commencer au début de 2005, doivent durer au total plus de trois ans (40 mois). Ils consisteront notamment à revoir complètement et à renforcer la structure du pont suspendu, dans la partie béton et métallique de l'ouvrage. La chaussée sera aussi refaite et un système anti-incendie installé.

Le Manhattan Bridge, qui date de 1909, relie les quartiers de Manhattan et de Brooklyn sur une longueur de 2 km. Il comprend sept voies sur deux niveaux pour le trafic automobile et quatre lignes de métro. Il est emprunté par 150.000 véhicules par jour et par 220.000 passagers empruntant le métro, selon Skanska.