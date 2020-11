PARIS, 4 nov 2004 (AFP) - Le ministre des Transports, Gilles de Robien, a

signé jeudi des conventions avec la RATP, la SNCF et Réseau ferré de France

(RFF) en vue de libérer dans les dix ans à venir des millions de m2 de

terrains inutilisés pour construire des logements en Ile-de-France.

Cela représente 2.610.000 m2 pour RFF et la SNCF et 220.000 m2 pour la RATP. Par ailleurs, l'Agence foncière technique de la région parisienne (AFTRP) détient et gère des terrains pour le compte de l'Etat. 5.820.000 m2 de terrains seront mobilisés dans les mêmes délais, précise un communiqué du ministère. "Je suis convaincu que l'Etat doit savoir donner l'exemple et remettre sur le marché les terrains dont il n'a plus l'utilité à court, moyen ou long terme", a déclaré M. de Robien, à l'occasion de la signature de ces conventions et en présence notamment du président de RFF, Jean-Pierre Duport, et du directeur général exécutif de la SNCF, Guillaume Pepy.

Les conventions font l'inventaire des différents terrains appartenant aux entreprises publiques susceptibles d'accueillir des programmes de logement. Aucune indication sur les prix moyens auxquels ces terrains pourraient être vendus n'a été donnée.

"Nous sommes soucieux qu'un juste prix soit fixé pour la cession de ces terrains. Il ne s'agit pas de brader le patrimoine public", a souligné Dominique Figeat, délégué à l'action foncière. Le ministère de l'Equipement est en outre propriétaire en direct de terrains acquis notamment pour la réalisation de routes et d'autoroutes, dont les projets ont été abandonnés. Dans les dix années à venir, 650.000 m2 seront ainsi remis sur le marché.

A la mi-octobre, M. de Robien avait indiqué que l'Etat allait remettre sur le marché dans les 10 ans à venir plus de 9 millions de mètres carrés de terrains inutilisés qui permettront de construire 40.000 logements en Ile-de-France. "Les besoins de construction de logements en Ile-de-France sont estimés par tous les experts à environ 50.000 logements par an. Aujourd'hui, nous en construisons à peine 35.000", a relevé M. de Robien.

En 2003, le rapport Pommellet avait identifié plus de 300 hectares de terrain disponibles susceptibles d'accueillir des projet de logements. Ce rapport avait été suivi de la création d'une mission, dirigée par Dominique Figeat. M. de Robien devait survoler jeudi après-midi en hélicoptère l'Ile-de-France afin d'apprécier la configuration de ces terrains.