PARIS, 30 juin (AFP) - La Société de la Tour Eiffel, spécialisée dans

l'investissement immobilier, lance ce mercredi son augmentation de capital, d'un montant de 107 millions d'euros, pour financer les acquisitions et la croissance de la société, selon un avis financier paru dans la presse.



Cette augmentation, annoncée en mai, pourra être réduite à 80 millions d'euros ou étendue à 122 millions d'euros en fonction de son degré de réalisation, précise la société dans cet avis.

Le prix indicatif des nouvelles actions mises sur le marché est de 57 euros. Le placement sera réalisé via l'émission de six actions nouvelles pour une action ancienne, sans droit préférentiel de souscription et avec un délai de priorité au profit des actionnaires du groupe, du 30 juin au 5 juillet, selon l'avis.

Le placement auprès du public s'étendra du 30 juin au 6 juillet. Les actions nouvelles pourraient être admises sur le Premier Marché à compter du 15 juillet, ajoute encore la Société de la Tour Eiffel.