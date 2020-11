STRASBOURG, 28 sept 2004 (AFP) - Le conseil municipal de Strasbourg a

adopté lundi soir une motion soulignant l'importance de l'Eurodistrict et

d'une meilleure desserte de la ville, à quelques jours de la rencontre dans

ses murs du président Jacques Chirac et du chancelier allemand Gerhard

Schroeder, a annoncé la ville dans un communiqué.

"Le conseil nourrit beaucoup d'espoirs dans la création prochaine de l'Eurodistrict Strasbourg Kehl, telle que les deux chefs d'Etat et de gouvernement l'ont eux-même annoncée en janvier 2003", indiquent les élus strasbourgeois dans ce communiqué. L'Eurodistrict, destiné à réunir la Communauté urbaine de Strasbourg (455.000 habitants) et la circonscription allemande de l'Ortenau -421.000 habitants, dont les villes de Kehl et Offenburg-- "doit être un projet d'entité exemplaire et exceptionnelle au coeur de l'Europe, bien au-delà d'un simple groupement de coopération transfrontalière", insistent-ils.

"Le conseil municipal de Strasbourg souhaite attirer l'attention des deux chefs d'Etat et de gouvernement sur la nécessité de mettre en oeuvre tous les moyens en faveur d'une desserte de qualité incluant tous modes de transports", ajoute le communiqué.

Le conseil municipal a d'autre part "salué" le choix de MM. Chirac et Schroeder de tenir cette rencontre franco-allemande à Strasbourg. "Notre ville, siège du Parlement européen, du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'Homme, se voit ainsi pleinement confortée dans son rôle de capitale européenne", estiment les élus.