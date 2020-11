LISBONNE, 28 fév 2005 (AFP) - Sonae Imobiliaria, filiale du groupe Sonae

spécialisée dans les centres commerciaux, a décidé de changer de nom et de

marque pour devenir Sonae Sierra, a annoncé lundi son PDG Alvaro Portela.

"Nous voulons en finir avec les confusions, Sonae Imobiliaria n'est pas un généraliste de l'immobilier mais est spécialisée dans les centres commerciaux et de loisir", a-t-il expliqué lors d'une vidéoconférence de presse à Porto.

Sonae Sierra ambitionne de poursuivre son programme de développement dans les six pays où il est implanté (Portugal, Espagne, Brésil, Italie, Allemagne, Grèce), et où il est spécialisé dans l'investissement, le développement et la gestion commerciale de centres commerciaux.

"Notre plan à moyen terme n'est pas d'entrer sur de nouveaux marchés", a précisé M. Portela. "Il est extrêmement important de concentrer nos moyens sur ces six marchés". Sonae Sierra vise une doublement de la valeur des actifs à 2 milliards d'euros à moyen terme.

M. Portela a souligné qu'en 2004, en l'espace de neuf mois, le groupe avait ouvert cinq nouveaux centres et une extension au Brésil, en Espagne et au Portugal. Depuis sa création en 1989 le groupe a ouvert plus de 25 centres commerciaux en Espagne, au Portugal et au Brésil et exploite 1,8 million de mètres carrés de superficie. Son bénéfice net s'est élevé à 208,7 millions d'euros en 2003.

Sonae Sierra est détenu à 67,04% par Sonae et à 32,96% par le britannique Grosvenor.