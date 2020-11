MOSCOU, 30 juil (AFP) - Le groupe parapétrolier russe Stroïtransgaz et sa

filiale d'ingénierie STG International GmbH ont remporté un appel d'offres

pour la construction d'une portion d'oléoduc de 366 km au Soudan, a annoncé le groupe dans un communiqué reçu vendredi.



Un oléoduc de 1.380 km au total et d'une capacité de transport prévue de 200.000 barils par jour doit relier le bassin pétrolier de Melut au sud du pays à Port Soudan sur la mer Rouge.

Stroïtransgaz a indiqué avoir remporté l'appel d'offres pour l'une des quatre sections du pipeline sans préciser le montant du contrat.

Le groupe dispose de 12 mois pour mener à bien ce projet. Stroïtransgaz a précisé qu'il commencerait les travaux d'installation de l'oléoduc en septembre prochain.

Le consortium soudanais Petrodar, mené par la compagnie chinoise CNPC, a signé mercredi un accord de 1,7 milliard de dollar avec plus de 15 sociétés asiatiques et européennes pour développer des champs pétrolifères au sud et au centre du pays et la construction de cet oléoduc vers la mer Rouge.

Les réserves pétrolières du Soudan sont estimées à plus de 2 milliards de barils, dont 700 millions de barils de réserves prouvées, selon des sources officielles.