CACHAN, 5 oct 2004 (AFP) - Le Conseil régional des oeuvres universitaires

(Crous) a demandé mardi qu'une vingtaine de personnes évacuent dans les 48

heures le rez-de-chaussée de son immeuble désaffecté, squatté par un millier

d'Africains, sur le campus universitaire de Cachan (Val-de-Marne).

"Face aux risques d'incendie, constatés par des pompiers, on fait venir une entreprise jeudi pour murer et sécuriser le rez-de-chaussée de cet immeuble, qui doit être démoli", a expliqué mardi devant la presse Serge Piéron, directeur du Crous de l'Académie de Créteil, à plus de cent squatters et aux militants associatifs qui les soutiennent.

M. Piéron a regretté l'installation de lignes électriques sauvages, de cloisons en carton et en contreplaqué au rez-de-chaussée - où sévissent insalubrité et problèmes de plomberie. "Des gens non recensés ont revendu et racheté des chambres", s'est-il inquiété en outre. La préfecture et le Crous ont annoncé début août l'évacuation progressive, d'ici la fin de l'année, de ce squat géant de cinq étages, occupé depuis 18 mois, après avoir recensé les occupants qui l'acceptent, traité les dossiers individuellement sur le plan social, et examiné les possibilités de relogements et de régularisations.

"Dix pour cent au maximum sont régularisables ou en situation régulière", a estimé mardi un membre du comité de soutien, Claude Plan, qui a regretté le court délai de 48 heures accordé "sans négociation" à la vingtaine de personnes du rez-de-chaussée, qui seraient des Algériens. Selon M. Piéron, "le recensement et le diagnostic sont terminés. Les dossiers sont examinés dans les administrations".