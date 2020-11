CRETEIL, 18 nov 2004 (AFP) - L'évacuation progressive du squat géant sur le

campus universitaire de Cachan va débuter le 1er décembre avec le départ des

130 occupants du dernier étage et doit s'achever fin février-début mars 2005,

a-t-on appris jeudi auprès de la préfecture du Val-de-Marne.

L'immeuble désaffecté appartenant au CROUS est occupé depuis plus d'un an par plusieurs centaines d'immigrés d'origine africaine, majoritairement ivoiriens et maliens, célibataires ou en famille avec quelque 150 enfants. Il doit être évacué en vertu d'une décision du tribunal administratif de Melun du 14 avril.

Pierre Derrouch, directeur de cabinet du préfet du Val-de-Marne, a souligné que 90 personnes ont reçu des propositions d'hébergement ou de relogement. Les 40 autres, en situation irrégulière, ont fait l'objet début novembre d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF). Ils ont la possibilité de contacter l'Office d'immigration international.

Selon Mathias Bourgarel, de l'association Droit au logement (DAL), "la préfecture a profité du recensement pour délivrer des arrêtés de reconduite à la frontière à l'encontre des personnes en situation irrégulière, notamment des Ivoiriens, pour lesquels un retour au pays serait périlleux".

Il restera ensuite 550 squatters, dont les dossiers sont traités individuellement par une cellule comprenant en particulier des travailleurs sociaux et constituée par le CROUS et par la préfecture l'été dernier. La préfecture a dénombré 680 occupants, a précisé M. Derrouch, démentant ainsi le chiffre d'un millier évoqué à l'été.