STRASBOURG, 17 déc 2004 (AFP) - Le promoteur français Espace Expansion,

filiale d'Unibail, démarrera en mai prochain la construction à Strasbourg de



son centre commercial "Passages de l'Etoile" de 27.750 mètres carrés, a-t-on



appris vendredi auprès de la direction.

L'ouverture est prévue "fin 2007" et l'investissement atteindra 79,5 millions d'euros, a précisé un porte-parole d'Espace Expansion. Selon le document de présentation du promoteur, les "Passages de l'Etoile" offriront une surface commerciale de 27.750 mètres carrés, complétés par 1.500 places de parking. Ils comprendront un centre Leclerc, plus de dix moyennes surfaces et près de cinquante boutiques.

Les "Passages de l'Etoile" occuperont le rez-de-chaussée et le premier sous-sol d'un ensemble immobilier en centre-ville, place de l'Etoile, qui sera complété par 8.600 mètres carrés de bureaux et 164 logements. La commercialisation des appartements débutera également au printemps 2005, a annoncé son promoteur strasbourgeois Louis Weller, dirigeant de Weller Centrale Immobilière.

Un recours déposé par un commerçant contre les permis de construire bloquait le démarrage du chantier. Un règlement à l'amiable a été conclu cet automne, a indiqué Louis Weller. Espace Expansion prévoit d'ici à 2007/2008 la création d'autres centres commerciaux à Rouen, Bordeaux, Lyon-Confluences et dans la région parisienne à Senart (centre "Carré-Senart"), a indiqué le porte-parole.