GENEVE, 20 oct (AFP) - BNP Paribas va racheter pour 34,5 millions de francs

suisses (22 millions d'euros) un bâtiment situé au coeur du quartier des

banques à Genève, a annoncé mercredi le vendeur, la Banque cantonale de Genève.

L'immeuble, achevé en 1972, compte 5.000 m2 sur treize niveaux dont six sous-sols, a indiqué la banque dans un communiqué. BNP Paribas, première banque étrangère à s'être établie à Genève en 1872, rachète ainsi un bâtiment adjacent à celui qu'elle occupe depuis plus de 130 ans. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement à Genève où la banque française travaille dans les activités de banque privée, de financement et d'investissement.

L'immeuble a été jusqu'en 1994 le siège de la BCGE, qui souhaite désormais réunir tous ses collaborateurs sur trois sites au lieu de quatre.