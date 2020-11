PARIS, 7 fév 2005 (AFP) - La société de vérification technique Bureau Veritas n'a pas souhaité faire de commentaires après les informations de presse sur un rapport mettant en cause ADP et les architectes du terminal 2E de Roissy, a indiqué lundi un porte-parole interrogé par l'AFP.

Bureau Veritas, chargé du contrôle de la construction de ce terminal dont une partie s'est effondrée le 23 mai 2004, a expliqué que le rapport Berthier ne lui avait pas été communiqué pour l'instant. Selon Le Parisien paru lundi, un rapport accablant pour ADP et les architectes vient d'être remis par une commission d'enquête administrative, présidée par Jean Berthier, président du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, et nommée par le ministère des Transports.

Les conclusions de l'enquête administrative sur l'effondrement d'une partie du terminal 2E de l'aéroport de Roissy, seront rendues publiques le 15 février, a indiqué lundi le ministère des Transports. Une source proche du dossier avait indiqué plus tôt à l'AFP que ce rapport "met en cause un peu tout le monde", le constructeur Vinci, la société de vérification Veritas et le maître d'oeuvre et d'ouvrage Aéroports de Paris (ADP).