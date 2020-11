PARIS, 8 sept 2005 (AFP) - Entre 60% et 70% des 1.700 salariés des 14 usines françaises de la société Terreal, cédée en août au fonds d'investissements LBO France, étaient en grève jeudi et ont reconduit le mouvement pour vendredi afin d'obtenir notamment des garanties sur l'emploi, a affirmé Force ouvrière.

La direction n'a pas souhaité commenté ces chiffres mais a souligné "un taux de participation très inégal d'un site à l'autre". "La production tourne vraiment au ralenti et entre 60 et 70% des salariés suivent le mouvement", a déclaré à l'AFP Bernard Gire, délégué syndical de Force Ouvrière, assurant que dans la zone Centre (quatre sites, environ 600 salariés), 95% du personnel était en grève. A l'usine de Roumazières (Charente), "on bloque les camions et l'entrée de toute personne autre que les salariés", a affirmé M. Gire. L'intersyndicale FO, CGT, CFDT et CFTC qui avait appelé mercredi à la grève illimitée "a reconduit le mouvement pour la journée de vendredi", a-t-il ajouté.

"La direction refuse toujours d'ouvrir des négociations. Nous demandons des garanties de LBO concernant le salaire, l'emploi, et les investissements", a expliqué M. Gire. Le PDG de Terreal, Hervé Gastinel, a déclaré à l'AFP être "surpris" par ces arguments, soulignant que la direction avait fait "des propositions au Comité central d'entreprise en juillet, notamment une prime de 200 euros et l'ouverture du capital à l'ensemble des salariés". Sur l'emploi, M. Gastinel a rappelé qu'il avait pris "des engagements en CCE pour développer l'activité de l'entreprise en France et à l'étranger", ajoutant que le nouvel actionnaire LBO "s'est engagé auprès des élus" dans ce sens et que 114 emplois avaient été créés sur les deux dernières années.

Terreal, spécialisé dans les matériaux de construction en terre cuite, a été cédé en août par les sociétés d'investissement américaine Carlyle et française Eurazeo au fonds LBO France, pour 860 millions d'euros. La société avait été rachetée moins de deux ans avant pour 400 millions d'euros à Saint-Gobain.

Terreal emploie 2.300 personnes dans 22 sites de production de tuiles et de briques, dont 1.700 dans 14 usines en France. Le groupe a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 371 millions d'euros, selon le site internet de la société.