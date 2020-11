LONDRES, 17 sept (AFP) - Le groupe britannique de supermarchés Tesco

envisage de se lancer sur le marché fructueux du prêt immobilier au

Royaume-Uni, afin d'accroître l'activité de ses services financiers, rapporte

vendredi le Times.

Selon le quotidien, qui ne cite pas ses sources, Tesco Personal Finance, filiale commune du groupe de distribution et de Royal Bank of Scotland, prendra sa décision à l'occasion d'une réunion de son conseil d'administration début octobre. Tesco souhaite que ses clients puissent contracter un nouveau prêt immobilier de marque Tesco ou renouveler un emprunt existant, tout en faisant leurs courses hebdomadaires dans les supermarchés de l'enseigne. Actuellement, les clients de Tesco ont seulement la possibilité d'emprunter auprès de One Account, une filiale à part entière de Royal Bank of Scotland.

Si la direction de Tesco décide de se lancer, les clients du groupe devront pouvoir contracter des emprunts d'ici la fin de l'année, selon le journal. Tesco est le premier groupe de distribution au Royaume-Uni. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 33,6 milliards de livres (49,5 milliards d'euros) au cours de son dernier exercice.