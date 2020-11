NANCY, 11 mars 2005 (AFP) - Le maire de Nancy André Rossinot a présenté vendredi le projet d'aménagement de la gare de Nancy pour l'arrivée du TGV Est à l'été 2007 avec un programme immobilier de quelque 18 millions d'euros financés par la Communauté urbaine, la SNCF et le secteur privé.

Au printemps 2006 doivent commencer les travaux de rénovation du quartier de la gare pour accueillir jusqu'à 7 millions de voyageurs contre 5 millions aujourd'hui, 10 allers/retours quotidiens à grande vitesse Nancy-Paris pour un temps de parcours divisé par deux, soit 1H30.

Une nouvelle halle aux trains, une halle aux trams et un vaste immeuble de bureaux et de services urbains de 8.000 m2 doivent s'accoler à la gare existante pour "l'émergence d'un grand quartier stratégique, économiquement percutant et esthétiquement agréable", a affirmé le président du la Communauté urbaine du Grand Nancy André Rossinot (Parti radical).

Le projet immobilier est confié à l'opérateur Socogim Est (groupe Vinci) tandis que les architectes retenus, Arte Charpentiers et Associés, ont notamment réalisé la station Météor de Saint-Lazare, le terminal passagers d'Eurotunnel à Calais et l'Opéra de Shanghai.

La SNCF participera pour 1,5 million d'euros dans ce projet immobilier "République" sans compter 5,3 millions d'euros consacrés à l'aménagement intérieur de la gare.