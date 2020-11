TOULOUSE, 10 fév 2005 (AFP) - La liaison ferroviaire TGV reliant Paris à Toulouse via Bordeaux en seulement trois heures entrera en service en 2015, a déclaré jeudi à Toulouse le secrétaire d'Etat aux Transports, François Goulard.

"C'est possible, c'est faisable et ce sera fait", a-t-il dit au cours d'une conférence de presse, en indiquant que les procédures concernant le projet avaient commencé.

Pour l'arrivée du TGV à Toulouse, un budget de 7,7 millions d'euros a été affecté au réaménagement et la mise aux normes de la gare Matabiau, a précisé le ministre de la santé et ex-maire de Toulouse, M. Philippe Douste-Blazy, au cours de la même conférence de presse.

Le Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIADT) de décembre 2003 avait choisi le tracé Toulouse-Bordeaux-Paris aux dépens de l'axe Paris-Limoges-Toulouse en fixant à 2012 le début des travaux mais sans fournir de date de mise en service.

La décision avait provoqué une vive réaction du président du Conseil régional M. Martin Malvy. "Le TGV on nous le promet à l'horizon 2025, et on abandonne le projet de TGV pendulaire sur l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Je suis atterré, révolté", avait-il dit. M. Douste-Blazy a par ailleurs évoqué jeudi la nécessité de créer une deuxième rocade autour de Toulouse.

"Ce projet est pour nous fondamental et nous sommes prêts à foncer", a-t-il dit en déplorant que le conseil général de Haute-Garonne et le conseil régional de Midi-Pyrénées, dominés par le PS, s'opposent radicalement à la construction d'un deuxième périphérique.