MULHOUSE (Haut-Rhin), 26 août 2005 (AFP) - Jean-Marie Bockel, sénateur-maire socialiste de Mulhouse et président de l'association Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée, s'est étonné vendredi que l'Etat français soit le "seul financeur" à "n'avoir toujours pas fait connaître sa participation" concernant la branche Est du projet.

"La balle est désormais clairement dans son camp: les régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté se sont positionnées depuis longtemps, la préparation du lancement des travaux se déroule au rythme prévu", souligne M. Bockel dans un communiqué.

L'élu s'est en revanche "félicité" de la signature jeudi à Paris par les ministres français et suisse des Transports de "trois accords bilatéraux relatifs au raccordement de la Suisse au réseau ferroviaire français à grande vitesse".

"L'un de ces accords concerne le financement de la branche Est du TGV Rhin-Rhône par lequel la Suisse s'engage à participer à sa réalisation à hauteur de 65 millions d'euros", a rappelé M. Bockel. "Nous attendons donc que le gouvernement (français) présente au comité de pilotage du 3 octobre prochain la convention de financement de la première tranche de la branche Est, afin que la mise en chantier de celle-ci puisse intervenir suivant le calendrier annoncé, soit dans moins d'un an maintenant", a-t-il poursuivi.

La branche Est du TGV Rhin-Rhône doit, d'ici fin 2010, mettre Mulhouse à 2 heurs 40 de Paris, Strasbourg à 2 heures 50 de Lyon, et Zurich à 3 heures 55 de Paris. Le coût des travaux de construction de la nouvelle ligne est estimé à 2,053 milliards d'euros aux conditions économiques de janvier 2004, soit 2,428 milliards d'euros en prix courants (avec hypothèse d'actualisation de 4%).

La répartition des financements entre les différents partenaires (Etats français et suisse, Union européenne, Réseau Ferré de France, les régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté) fait toujours l'objet de négociations, selon l'association présidée par M. Bockel. La participation de RFF pourrait s'élever à 302 millions d'euros, avait indiqué en mars la Région Franche-Comté, tandis que celle de l'Union européenne devrait "osciller entre 6,5% et 10% du montant global", selon M. Bockel.

"Une fois validées les participations de la Suisse, de l'UE et de RFF, il restera à valider le partage 50-50 entre l'Etat et les collectivités locales", avait pour sa part déclaré en avril Gilles de Robien, alors ministre des Transports.