BESANCON, 13 mai 2005 (AFP) - Plus de 6.000 emplois seront mobilisés à partir de 2007 par les travaux de génie civil de la Ligne à grande vitesse

(LGV) Rhin-Rhône qui démarreront à l'été 2006, a indiqué vendredi Réseau Ferré de France (RFF).

Parmi ces emplois, directement ou indirectement liés au chantier, au moins 2.000 par an concerneront le secteur industriel, a précisé RFF lors d'une conférence de presse à Besançon.

A partir de l'année prochaine, le chantier de la LGV Rhin-Rhône sera le plus important chantier de génie civil de France, a lancé Marc Svetchine, directeur régional de RFF Bourgogne Franche-Comté. Le lancement de la phase d'acquisition foncière, qui concerne 1.300 hectares de terrain et une dizaine de bâtiments sur près de 60% de terres agricoles et 40% de forêts, a débuté cette semaine.

Le TGV Rhin-Rhône branche Est doit notamment, d'ici fin 2010, mettre Strasbourg à 2 heures 50 de Lyon, contre près de 5 heures aujourd'hui. Le coût des travaux de construction de la nouvelle ligne à grande vitesse est estimé à 2,053 milliards d'euros aux conditions économiques de janvier 2004, soit 2,428 milliards d'euros en euros courants (avec hypothèse d'actualisation de 4%).

La répartition du financement entre les différents partenaires (les gouvernements français et suisse, l'Union européenne, RFF et les régions Alsace, Bourgogne et Franche-Comté) doit être annoncée, selon le gouvernement, d'ici fin juin.