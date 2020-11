PARIS, 16 mars 2005 (AFP) - Quatre experts désignés par la justice ont rendu au parquet de Paris un rapport préliminaire recommandant la destruction du théâtre de l'Empire, dévasté le 13 février par une violente explosion, a indiqué mercredi une source judiciaire.

Ces experts estiment que cette destruction ne devrait pas nuire à l'enquête judiciaire en cours mais au contraire faciliter les investigations sur l'origine du sinistre, a-t-on ajouté de même source.

Ces experts, deux spécialistes en chauffage, un en explosion et un autre architecte, avaient été désignés par le parquet le 7 mars pour effectuer une évaluation technique et scientifique du bâtiment dans le cadre de l'enquête préliminaire sur la recherche des causes du sinistre. Ils s'étaient rendus sur le site le 11 mars avec un représentant du parquet.

La décision de destruction du bâtiment relève de la préfecture de police de Paris, a indiqué le parquet. La préfecture de police avait expliqué lundi que la signature d'un arrêté de péril du théâtre de l'Empire à Paris, un mois après l'explosion qui l'a dévasté, "n'apporterait rien de plus" par rapport au dispositif actuel de suivi de cet immeuble dont le risque d'effondrement "n'est pas imminent".

Deux autres experts judiciaires, désignés à la demande des propriétaires voisins, le magasin Habitat notamment, ont évoqué l'imminence d'un risque d'effondrement nécessitant l'évacuation d'immeubles voisins, selon le Parisien.

Une violente explosion, dont l'origine n'est pas déterminée, a dévasté le 13 février le théâtre de l'Empire, situé dans le XVIIe arrondissement de Paris, faisant sept blessés légers.

Le théâtre est la propriété du groupe français Altarea qui a le projet de le transformer en hôtel de luxe.