TOULOUSE, 22 nov 2004 (AFP) - La société Grande Paroisse (groupe Total),

propriétaire de l'usine toulousaine AZF, a indiqué lundi que la dernière

cheminée de béton de l'usine, située au sud du site, serait démolie par

foudroyage dimanche, si les conditions météo sont favorables.

"En coopération étroite, les services de l'Etat, la mairie de Toulouse et Grande Paroisse mettront en oeuvre toutes les mesures de sécurité et développeront tous les moyens nécessaires pour limiter la gêne possible", précise la société dans un communiqué.

Ces travaux seront menés par des entreprises spécialisées, sous le contrôle de la préfecture et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Midi-Pyrénées.

A terme, le site de l'ancienne usine chimique AZF, dont l'explosion le 21 septembre 2001 a fait 30 morts et plusieurs milliers de blessés, abritera le Cancéropôle toulousain. Fin octobre, le préfet de région Jean Daubigny avait annoncé que réhabilitation et dépollution pourraient débuter dès le mois de novembre.