PARIS, 13 mars 2005 (AFP) - Le directeur de l'Agence des risques de la santé (ARS) Serge Jullineau a indiqué dimanche que les étages "particulièrement touchés" par l'amiante dans la Tour Montparnasse sont des "étages dits techniques" et qu'il "n'y a pas de personnel qui occupe ces locaux".

Interrogé sur Europe 1 à propos des révélations du JDD selon lesquelles la Tour où travaillent 5.000 personnes est "truffée d'amiante", fortement cancérigène, il a cependant indiqué que "du personnel de maintenance intervient de temps à autre". Sur l'ensemble de la tour qui compte 59 étages, M. Jullineau estime qu'"il y a un certain risque à l'heure actuelle, encore minime mais à prendre en compte dès maintenant parce qu'il va augmenter dans les années à venir".

"L'amiante a une durée de vie de trente ans" et, a-t-il dit, "on commence à constater les premiers désordres dans ce matériau. Des poussières viennent se déposer sur le dessus des faux-plafonds. A chaque opération de maintenance ou de travaux divers qui obligent à bouger ces faux plafonds il y a un risque potentiel pour les occupants". Selon M. Jullineau, "le désamiantage n'est pas obligatoire pour le moment sauf pour certains étages où le risque est classé niveau 3, avec obligation d'effectuer des travaux", mais "il y a des mesures à prendre pour que le risque disparaisse".

Ce risque dans le plus haut immeuble d'Europe "est connu depuis 2002", selon le directeur de l'ARS. "On a essayé d'en discuter avec le gestionnaire de la Tour à cette époque là. Ces discussions n'ont pas abouti et n'ont pas été portées à la connaissance des copropriétaires. C'est le gestionnaire qui était chargé de transmettre les informations", a ajouté M. Jullineau.