LOS ANGELES, 12 juil 2005 (AFP) - La cité balnéaire de Malibu en Californie, connue pour être notamment le lieu de tournage de la série télévisée "Alerte à Malibu", tente de réglementer le lucratif marché des locations de maisons par les studios de Hollywood, pour freiner l'appât du gain des voisins des propriétaires.

Le conseil municipal de Malibu prépare une mesure qui permettrait aux propriétaires d'augmenter le nombre de jours par an durant lequel ils peuvent louer leurs maisons aux studios, tout en les limitant plus fermement qu'auparavant, afin d'éviter la dérive des demandes de dommages et intérêts de voisins qui se disent incommodés dans leur vie quotidienne par la présence des équipes de tournage.

Lors d'une séance publique lundi soir, les membres du conseil municipal de cette banlieue huppée de Los Angeles, ont présenté un projet de texte limitant à 16 jours par an la durée de tournage autorisée par maison, au lieu de 14 auparavant.

"Malheureusement, il y a des gens qui, s'ils en avaient l'autorisation, accepteraient les équipes de tournage dans leur maison 365 jours par an" a déclaré à l'AFP un élu de la ville, Jeff Jennings. "Nous essayons de trouver un compromis qui mécontenterait autant les uns que les autres".

Auparavant, les propriétaires pouvaient augmenter le nombre de jours de tournage à un maximum de 20 jours, s'ils obtenaient la permission des voisins immédiats. Cette autorisation a contribué à créer un lucratif sous-marché pour les voisins, dont les demandes aux propriétaires de maisons louées pour des tournages, sont parfois devenues exorbitantes. "Nous sommes en train d'essayer de rendre le marché plus flexible tout en équilibrant des intérêts divergents" a ajouté M. Jennings. "Certaines personnes finançaient leurs remboursements d'emprunts immobiliers sur l'industrie du cinéma"