BORDEAUX, 10 juil 2004 (AFP) - Le président de la branche Transports

d'Alstom, Philippe Mellier, mise samedi, dans une interview au quotidien Sud Ouest, sur un fonctionnement normal du tramway "sans fil" de Bordeaux d'ici fin août, conformément au délai fixé par le député-maire (UMP) de la Ville, Alain Juppé.



Jeudi, M. Juppé, exaspéré par les dysfonctionnements du tram malgré six mois de rodage, a lancé un ultimatum au constructeur Alstom pour qu'il remédie à la situation d'ici septembre. M. Juppé a même envisagé de remettre en cause le système d'Alimentation par le sol (APS) qui, en permettant de supprimer caténaires et autres câbles aériens, fait du tramway bordelais un matériel unique au monde.

"Je crois que nous maîtrisons aujourd'hui la nature des problèmes", indique M. Mellier, qui désigne les coffrets d'alimentation électrique. "Il y a 1.000 coffrets à changer. Ce sera fait à la fin du mois d'août", assure M. Mellier. "Quand les 1.000 coffrets auront été changés, le fonctionnement (du tram) pourra être OK, affirme-t-il encore. Aujourd'hui, nous n'en avons changé que 300". Pour M. Mellier, le délai est donc conforme au "timing donné par M. Juppé pour parvenir à un fonctionnement normal".

M. Mellier se dit "certain" que l'APS, est une "solution révolutionnaire qui marche, qui marchera". Le système constitue un défi technologique mais aussi commercial pour Alstom. Ainsi, "18 villes importantes du monde entier sont venues (le) voir à Bordeaux", indique M. Mellier.