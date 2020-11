CAEN, 17 fév 2005 (AFP) - La filière bas-normande "Transactions électroniques sécurisées" (TES) compte se porter candidate à l'obtention d'un label "pôle de compétitivité", a-t-on appris jeudi auprès de celle-ci.

Le projet, présenté à la presse jeudi, a été baptisé "Norm and Deal".

Il vise à créer un pôle d'expertise attractif destiné à favoriser le développement et l'implantation d'entreprises du secteur dans la région. Il ambitionne aussi d'imposer au niveau international une technologie "made in France" dans un secteur dominé par les Etats-Unis et l'Asie.

Une quarantaine de projets est actuellement à l'étude au sein du pôle, parmi lesquels celui de faire du téléphone portable un porte-monnaie capable de payer sa place de parking ou d'acheter une glace dans un distributeur automatique, mais aussi d'utiliser les cartes à puces comme module porteur de données, afin par exemple de contenir l'historique d'un véhicule, payer les péages autoroutiers ou encore enregistrer les contraventions reçues.

Le projet "Norm and Deal" est portée notamment par les entreprises Philips, France Télécom R & D et Softway, une petite entreprise de la Manche spécialisée dans les cartes à puce. La filière totalise dans la région 8.000 emplois et ce sont 77 partenaires, parmi lesquels 9 groupes industriels, 44 PME, 9 centres de recherches et de formation et 15 organismes publics et professionnels qui composent actuellement ce pôle.

Le gouvernement a lancé à l'automne un appel à projets pour que, dans les régions, les entreprises, organismes de formation et laboratoires de recherche s'associent pour créer des pôles de compétitivité. Ces pôles dont la candidature doit être déposée au plus tard le 28 février bénéficieront de subventions et d'incitations fiscales.