LYON, 30 sept 2004 (AFP) - Le président du SYTRAL, syndicat mixte chargé

des transports publics de l'agglomération lyonnaise, Bernard Rivalta, a

annoncé, jeudi, avoir "demandé une étude juridique pour engager une action en

justice contre l'Etat, qui ne respecte pas ses engagements" pour le

développement des transports en commun de Lyon.

Le SYTRAL prévoyait notamment l'ouverture de nouvelles lignes de tramway pour desservir des banlieues comme Vaulx-en-Velin, Vénissieux ou Rillieux-la-Pape. "En contribuant à la requalification complète de quartiers en difficulté, en favorisant les liaisons avec le centre de l'agglomération, (les transports en commun) sont un élément fort de cohésion sociale", souligne M. Rivalta, dans un communiqué.

Ce dernier se dit "inquiet et préoccupé" sur l'avenir de ces projets, "avec le désengagement annoncé de l'Etat, qui avait pourtant promis 50 millions d'euros dans le cadre du contrat d'agglomération signé il y a un an avec la communauté urbaine de Lyon". "Ce sera d'autant plus difficile que la suppression de ces 50 millions s'ajoute à 50 autres millions d'euros que l'Etat avait déjà décidé de ne plus accorder à notre agglomération", ajoute-t-il.

Il précise qu'il réunira les élus du SYTRAL pour "décider quels projets, tous aussi essentiels au développement des transports collectifs et à celui de notre agglomération, devront être différés"