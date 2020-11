MARSEILLE, 15 déc 2004 (AFP) - Un employeur d'une entreprise de BTP a été

placé mardi en garde-à-vue pour travail illégal, à la suite d'une opération de

contrôle sur des chantiers aux abords et dans les golfs de Saint-Tropez et de

Gassin, a indiqué mercredi la préfecture du Var.

Une quarantaine de gendarmes, quatre inspecteurs URSSAF et neuf inspecteurs du travail, sous l'autorité du parquet de Draguignan, ont contrôlé mardi 109 salariés de 29 entreprises engagées dans un programme de construction de villas et de suites hôtelières dans le golf de Saint-Tropez et sur le domaine du golf de Gassin, selon un communiqué de la préfecture.

Un employeur d'une entreprise a été placé en garde-à-vue pour "travail illégal par dissimulation de salarié", deux employés contrôlés sont des étrangers en séjour irrégulier, selon la préfecture.

De plus, deux fausses cartes de résident ont été découvertes, quatre infractions liée au non respect des règles d'hygiène et de sécurité et quatre mises en demeure concernant l'hébergement du personnel ont été établies.