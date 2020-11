PARIS, 3 sept 2004 (AFP) - Trois ménages retraités sur quatre possèdent au moins un logement, et ceux qui ne possèdent aucun bien immobilier font partie des plus âgés et sont à grande majorité d'anciens ouvriers ou employés, selon une étude publiée vendredi par l'Insee. Ainsi, 76% des ménages retraités sont propriétaires d'au moins un logement, une proportion qui monte à 72% chez les actifs de plus de 50 ans et à 59% pour l'ensemble des ménages français.

"La proportion de propriétaires augmente avec l'âge de la personne mais décline après 70 ans", constate l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Les retraités qui ne sont pas propriétaires sont en moyenne âgés de deux ans de plus que les autres et 70% d'entre eux sont d'anciens employés ou ouvriers. Parmi eux, 45% occupent un logement social. Un ménage retraité sur cinq possède à la fois sa résidence principale et un autre logement et l'Insee souligne que "les retraités ruraux sont plus fréquemment propriétaires de leur résidence principale que les retraités urbains". Par ailleurs, les retraités possèdent une résidence de moindre valeur: 127.200 euros en moyenne contre 136.600 euros pour l'ensemble des ménages, ce qui peut s'expliquer par l'ancienneté et la surface des logements. Parmi les retraités qui possèdent un logement, en plus de leur résidence principale, ce logement est à 45% une résidence secondaire et dans un tiers des cas il est loué. Mais à partir de deux logements possédés, "les logements loués prennent le pas sur les résidences secondaires", indique encore l'Insee. En ce qui concerne les logements laissés vacants, les retraités évoquent "des problèmes de travaux". Il s'agit souvent d'"une question de budget" pour les réaliser, explique l'Insee. Enfin, le patrimoine immobilier représente 66% du patrimoine des ménages retraités alors que cette part est de 72% pour l'ensemble des ménages.

