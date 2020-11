ROANNE, 31 oct 2004 (AFP) - Trois immeubles de 14 étages appartenant à

l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) local ont été

détruits, dimanche matin, à Roanne (Loire) par foudroyage et basculement, dans

le quartier réputé sensible du Parc des Sports, a constaté l'AFP.

Yves Nicolin, député-maire UMP de la ville, a déclenché l'explosion des 44.000 tonnes de béton de ces trois tours, en présence des habitants du quartier rassemblés sur un stade de football voisin, qui se sont ensuite réfugiés dans un gymnase après la formation d'un gigantesque nuage de poussière. Près de 600 kg d'explosifs ont été nécessaires pour foudroyer les deux premières tours et faire basculer la troisième; toutes construites à la fin des années 60 et au début des années 70, a indiqué la Ville de Roanne. Les 453 logements qu'elles abritaient étaient vacants à 80%, selon la même source. Plus d'un millier d'habitants du quartier avaient été évacués au préalable, dimanche matin. L'espace libéré (2 hectares) sera destiné à l'aménagement d'espaces verts, de jeux et multisports, afin de changer l'image du quartier. L'OPAC de Roanne avait déjà fait imploser deux tours de 11 étages dans un autre quartier dit sensible de la ville, en juillet dernier.

