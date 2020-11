PARIS, 10 jan 2005 (AFP) - Le ministre de l'Equipement, Gilles de Robien, a

annoncé lundi l'envoi prochain d'une mission pour "définir la manière" de

mobiliser l'expertise et le savoir faire en ingénierie et BTP "pour les mettre

à disposition" des pays d'Asie touchés par les tsunami du 26 décembre.

"J'ai souhaité lancer à cette fin et dans des brefs délais une mission d'assistance associant des experts du ministère et des représentants des professions du BTP et de l'ingénierie", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec les professionnels de la filière.

Cette mission devra "évaluer la nature des besoins, des priorités et proposer de mobiliser des moyens", a ajouté le ministre.

La coordination de cette mission est confiée à Vincent Lacour, de la direction du personnel, des services et de la modernisation (DPSM).

Elle doit partir dans le courant de la semaine prochaine, a indiqué le ministre sans plus de précisions.

"Les professionnels du secteur ont souhaité que cette mission se rende en priorité en Indonésie et au Sri Lanka", a-t-il ajouté.

"Nous intervenons entre l'urgence et la reconstruction" a déclaré M. Lacour, tout en précisant que la mission partait dans un objectif humanitaire et absolument pas commercial.

"C'est une prestation en nature faite par des experts publics et privés, il s'agit réellement d'un geste de solidarité", a déclaré le ministre.