TUNIS, 17 sept (AFP) - Le Japon va coopérer à la réalisation d'un projet

visant à protéger le Grand Tunis des inondations et à la construction d'une

autoroute qui reliera la Tunisie à la Libye, apprend-on de source officielle

vendredi à Tunis.

Cette annonce a été faite à l'issue d'une visite de deux jours du gouverneur de la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC), Koyosuki Shinozwa, qui a été reçu par le président Zine El Abidine Ben Ali. Durant son séjour, le gouverneur japonais a eu plusieurs séances de travail avec les ministres tunisiens du Développement et de la coopération internationale, Mohamed Nouri Jouini et de l'Equipement, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire, Slaheddine Bélaïd.

Le responsable japonais s'est dit prêt à "co-financer un projet de protection du Grand Tunis contre les inondations" de même que la réalisation, sur une distance de 330 km, de l'autoroute qui reliera Sfax (centre) à la frontière libyenne, dans le cadre d'une liaison rapide Tunis-Tripoli, a indiqué l'agence tunisienne TAP. Le gouverneur de la Banque japonsaise, qui était à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires japonais, a indiqué que son pays souhaitait diversifier le partenariat entre les deux pays dans le secteur privé. Il s'est dit prêt à "inciter les investisseurs et entreprises du Japon à investir en Tunisie et à développer le partenariat tuniso-japonais à travers la mise en place de nouveaux mécanismes de financement".

Depuis 1977, le Japon a accordé à la Tunisie 27 prêts d'un montant de 178 milliards de yens (plus de 1,3 milliard d'euros) destinés au financement de programmes de développement et de projets divers, dont 17 sont actuellement en cours de réalisation.