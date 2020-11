MARSEILLE, 13 sept 2004 (AFP) - La commission intergouvernementale

franco-italienne sur les Alpes du sud, réunie au conseil régional à Marseille,

a décidé lundi de relancer le projet de construction du tunnel ferroviaire de

Montgenèvre, prévu pour relier Briançon dans les Hautes-Alpes à Oulx, dans le

Piémont.

Cette liaison de 20 kilomètres, dont le principe avait été décidé lors du sommet franco-italien de Périgueux en 2001, devrait ainsi faire l'objet d'une étude détaillée de trafic dont les conclusions sont attendues à la fin de l'été 2005, pour définir le gabarit de l'infrastructure.

L'enjeu de ce projet d'1,5 milliard euros, a rappelé Michel Vauzelle, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est de désengorger le trafic poids lourds en offrant une alternative par ferroutage et de désenclaver des régions en connectant le tunnel à la future liaison TGV Lyon-Turin. "Un projet essentiel pour la région PACA, mais aussi euroméditerranéen", a-t-il souligné.

Autre projet adopté par la Commission, celui concernant le futur tunnel routier de Tende (Alpes-Maritimes) dont le coût est estimé entre 140 et 200 millions d'euros selon les options retenues, et pour lequel les études devront être terminées au printemps prochain en vue d'une mise en exploitation en 2010. Enfin les deux délégations ont décidé que le tunnel actuel ferait l'objet d'une gestion unique, "exécutoire immédiatement", en matière de coordination des services liés à la sécurité de l'ouvrage, au premier rang desquels pompiers et policiers.