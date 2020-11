NICE, 18 fév 2005 (AFP) - Le président de la province de Cuneo (Italie) et le président du Conseil général des Alpes-Maritimes demandent, dans une déclaration commune signée vendredi, qu'un "choix définitif" concernant le tracé du futur tunnel du col de Tende soit adopté lors de la conférence intergouvernementale de Rome le 18 mars.

Raffaele Costa, député et dirigeant de la Province italienne, et Christian Estrosi, président du conseil général des Alpes-Maritimes, demandent aux ministres italien et français "d'imposer à leurs équipes qu'un choix définitif intervienne le 18 mars", souligne la déclaration signée à Cuneo.

Les deux élus "ne peuvent admettre plus longtemps que les travaux de modernisation du tunnel du Col de Tende, édifié en 1878, n'aient toujours pas débuté", souligne le texte, rappelant que cet aménagement avait fait l'objet d'un accord franco-italien signé au sommet de Périgueux le 27 novembre 2001.

Les élus des deux collectivités locales concernées "souhaitent que le tracé retenu soit celui de la solution haute consistant en la création d'un nouveau tunnel parallèle au tunnel actuel", ajoute la déclaration. Pour les signataires, cette option est dictée par "la rapidité d'exécution de l'ouvrage, son coût moins élevé ainsi que l'impact moindre sur l'environnement".

L'autre option dite "basse" consisterait à percer une nouvelle galerie à une altitude moins importante afin de supprimer les lacets qui gênent les poids-lourds.

"Le souhait des élus, tant français qu'italiens, (est) de ne pas voir le trafic des poids lourds (...) se développer exponentiellement", précise le texte.