ACHKHABAD, 21 oct (AFP) - Une gigantesque mosquée commandée au groupe

français Bouygues par le président à vie du Turkménistan, Saparmourat Niazov,

dans son village natal de Kiptchak, dans la banlieue d'Achkhabad, doit être

inaugurée vendredi, ont annoncé jeudi les autorités turkmènes.

Bouygues Construction, déjà présent sur de nombreuses constructions au Turkménistan, a construit cette mosquée de 17.500 m2 qui doit pouvoir accueillir un millier de fidèles, avec des minarets atteignant 90 mètres, dans ce village où en 1940 est né le président Niazov et où sont enterrés ses aïeux. Le coût de ce projet remporté par la société française au Turkménistan est de 100 millions de dollars (83 millions d'euros), selon la presse officielle turkmène.

Le président Niazov a voulu que soient inscrits sur les murs de marbre de sa mosquée, à côté des classiques versets du Coran, des extraits de son "Guide spirituel", "Rukhnama", qui mêle récits autobiographiques et considérations sur l'histoire et la culture turkmènes, dont l'étude est obligatoire dans les écoles.

Les extraits du "Rukhnama" "disposés sur les murs à côté de versets du Coran deviendront des étoiles guidant les générations turkmènes actuelles et à venir", avait récemment déclaré le président Niazov, qui a développé un régime autoritaire et un culte de la personnalité dans cette ex-république soviétique. Saparmourat Niazov avait déjà choisi le Français Bouygues pour toute une série de coûteuses installations sportives, un palais présidentiel, le parlement, deux ministères, un auditorium de 2.800 places et un théâtre. La valeur totale des contrats de Bouygues avec le Turkménistan n'a pas été indiquée, mais en 2000 elle avoisinait déjà les 600 millions de dollars, selon les autorités turkmènes.

Saparmourat Niazov, qui se fait appeler "Turkmenbachi", le père de tous les Turkmènes, gouverne le Turkménistan en autocrate depuis 1985, et s'est fait nommer président à vie en 1999.