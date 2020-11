NANTES, 27 avr 2005 (AFP) - Le groupe nantais SCE, qui a décroché en 2003 un marché d'urbanisme à Bangalore (sud de l'Inde) de 4,6 M euros, s'est porté candidat à un projet urbain de 10 M euros pour la ville de New Delhi, a-t-on appris mercredi auprès de Marie Godard, directrice du développement de SCE.

Le projet, financé en partie par la Banque mondiale, comprend la cartographie, le cadastre et l'identification du tissu urbain de la capitale indienne, notamment en vue de mettre à jour la collecte d'impôts, a-t-on appris auprès de SCE.

La société nantaise a décroché en 2003 à Bangalore, via sa filiale SCE India, un marché de 4,6 M euros, financé par la réserve pays émergents (RPE) du gouvernement français, pour la réalisation du schéma directeur d'aménagement de la ville.

Le groupe SCE, également implanté au Moyen-Orient et en Roumanie, est un groupe de conseil et d'ingénierie en aménagement du territoire et emploie 350 salariés dont 65 à l'étranger.

Le groupe (SCE, Créocéan, Groupe8, Mémoris) a réalisé un CA de 24 M euros (dont 20% à l'étranger) en 2004.