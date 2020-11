VANCOUVER (Canada), 18 août 2005 (AFP) - Un nouveau complexe immobilier sur la côte ouest du Canada sera le premier immeuble résidentiel dans le monde à remplacer les clefs par un système biométrique lisant les empreintes digitales de ses occupants, a affirmé son promoteur lundi.

Au lieu de fouiller dans leurs poches ou leur sac à la recherche de leurs clefs, les résidents pourront rentrer chez eux d'une simple pression d'un doigt dans un immeuble actuellement en construction à Yaletown, un quartier chic de Vancouver.

"Cette technologie est normalement utilisée dans des bâtiments à haute sécurité, mais elle est désormais moins chère et tout le monde est précoccupé par la sécurité", a expliqué à l'AFP le promoteur James Schouw. "Plus de crainte désormais de perdre ses clefs", dit-il. Les lecteurs d'empreintes seront installés dans le hall d'entrée, les parkings et les ascenseurs.

Certains acheteurs potentiels se sont inquiétés de savoir comment leurs invités pourraient rentrer dans cet immeuble transformé en forteresse digitale, a ajouté M. Schouw, qui a précisé qu'un concierge serait là pour scanner leurs empreintes et leur donner accès à l'immeuble. Les 71 appartements du complexe coûteront entre 600.000 et 4,25 millions dollars canadiens (entre 500.000 et 3,5 M. USD).