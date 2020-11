PARIS, 21 sept 2004 (AFP) - Le nouveau siège de la Caisse nationale

d'Assurance maladie, inauguré mardi par Jean-Pierre Raffarin et Philippe

Douste-Blazy, permet le regroupement en un lieu unique des quelque 1.300

collaborateurs de la Cnam dans la capitale.

Jusqu'alors répartis entre les quartiers Montparnasse, Ourcq, Miromesnil et Nation, ces salariés ont rejoint en mai-juin dernier le Frontalis, situé 26-50 avenue du professeur André Lemierre dans le 20ème arrondissement, près de la Porte de Montreuil.

Selon la Cnam, cette installation va générer une économie annuelle de l'ordre de 6 à 7 millions d'euros. Acheté clé en mains auprès de Bouygues immobilier pour une valeur globale de 114,671 millions d'euros - soit un prix de 3.390 Euros HT au m2, conforme au prix du marché immobilier dans ce quartier, souligne la CNAM dans un communiqué -, le Frontalis comprend 30.000 m2 de surface utile. Cet investissement a été financé par la revente de biens immobiliers parisiens appartenant à la Cnam, tandis que les locaux loués à Montparnasse, où se trouvait l'ancien siège, ont été rendus à leur propriétaire.

Le nouveau siège de la Cnam se situe dans un nouveau quartier d'activité tertiaire de l'est parisien, au sein d'un pôle s'étendant sur les communes de Bagnolet, Montreuil et Vincennes, où de grands entreprises - Air France, Hewlett-Packard et la BNP - sont déjà implantées. La Caisse nationale compte 2.000 collaborateurs, dont 1.300 travaillent à Paris.