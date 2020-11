PEKIN, 10 août (AFP) - Le patron de la principale entreprise de

construction de routes à Pékin, chargée notamment de la modernisation de la capitale chinoise pour les Jeux olympiques de 2008, est visé par une enquête pour corruption, selon plusieurs journaux.



Bi Yuxi, également vice-directeur du Bureau des tranports de la municipalité, est soupçonné d'avoir perçu illégalement quelque 60 millions de yuans (7,3 M USD) durant les dix années où il supervisé les infrastructures routières de Pékin.

Le China Times a indiqué mardi que les enquêteurs avaient trouvé 10 millions de yuans en liquide au domicile de Bi au mois d'avril.

"Il est soupçonné d'avoir empoché jusqu'à 60 millions de yuans mais le montant précis est inconnu", a affirmé le quotidien citant des sources proches du dossier.

Le Quotidien de la Jeunesse de Pékin avait évoqué le cas lundi en révélant que Bi avait été radié du Parti communiste et que l'affaire était désormais dans les mains de la justice.

Pour le China Times, "de nombreux employés de la Capital Road Development Co. Ltd. sont impliqués et font aussi l'objet d'une enquête".

Interrogés par l'AFP, des responsables du gouvernement municipal et de l'entreprise ont refusé de s'exprimer.

Nommé à la tête de la société en 1999, Bi a notament supervisé la construction de huit autoroutes entourant la capitale.

La modernisation des infractructures routières est l'un des grands chantiers de Pékin qui accueillera les Jeux Olympiques de 2008, et un marché juteux.