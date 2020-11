PARIS, 9 nov 2004 (AFP) - Un TGV pendulaire entre Paris et Toulouse n'est

pas pertinent, a réaffirmé le ministère des Transports mardi après une réunion

avec les présidents socialistes des régions Centre, Limousin et Midi-Pyrénées,

tout en détaillant les mesures prévues pour améliorer la ligne.

"La non pertinence de la solution de TGV pendulaire, en termes de gain de temps, d'échéance de la réalisation et de rentabilité du projet en phase d'investissement et d'exploitation" leur a été "rappelée" par le ministre des Transports Gilles de Robien et son secrétaire d'Etat François Goulard, selon un communiqué.

Le président de la région Midi-Pyrénées Martin Malvy a jugé dans un communiqué que "le gouvernement confirme son recul" et "tourne le dos à un impératif d'aménagement du territoire". "Avec mes collègues des régions Centre et Limousin, nous ne désarmons pas pour autant", a-t-il ajouté.

Le projet de TGV pendulaire POLT, qui devait permettre de gagner 25 minutes sur Paris-Limoges, a été repoussé à 2025 par le Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT), réuni en décembre 2003. Les conventions initiales prévoyaient une mise en service fin 2006.

Le ministère des Transports a cependant souligné mardi que la modernisation de la ligne se poursuivait et que de nouveaux trains Corail Téoz y circulaient depuis début 2004. Outre la suppression de passages à niveaux, sont engagés des travaux de renouvellement des voies et des ouvrages d'art aux points critiques, pour 233 M EUR, qui doivent se terminer en 2006, a noté le ministère. Quant à l'interconnexion des Corail avec l'aéroport de Roissy et à l'introduction de rames TGV sur la ligne, le contenu d'une étude de RFF et de la SNCF sera dévoilé le 24 novembre lors d'un comité technique, pour lequel le gouvernement souhaite la participation des régions, selon le communiqué. "La demande des régions d'avoir des rames TGV sur la ligne pourrait être satisfaite dès mi-2005", a précisé une porte-parole. "Un aller-retour quotidien en TGV entre Cahors et Roissy va être expérimenté entre mi-2005 et 2007", selon un porte-parole de la SNCF.

Par ailleurs, MM. de Robien et Goulard ont décidé de créer un groupe de suivi de ces mesures, comprenant les régions et collectivités locales, qui se réunira dès le premier trimestre 2005.