CARACAS, 18 mars (AFP) - Une délégation d'entrepreneurs français effectue une visite cette semaine au Venezuela pour étudier les possibilités d'investissements dans ce pays dont la croissance économique a été de 17,3% en 2004.

Les représentants d'une trentaine d'entreprises devaient être reçus vendredi par le Président Hugo Chavez, après avoir rencontré plusieurs ministres et des représentants des institutions économiques vénézuéliennes.

Parmi les projets étudiés par la délégation figurent un investissement dans le projet de métro de Los Teques (25 km au sud de Caracas), le développement des chemins de fer, les équipements de sécurité dans les aéroports, la production hydroélectrique, le BTP pour les logements, l'aluminium et les hydrocarbures.

"Ce furent deux jours intenses", a déclaré à la presse le représentant du groupe d'entreprises françaises pour les pays andins, Paul Bernard. Il a ajouté que les entreprises françaises étaient intéressées par la collecte d'ordures, le traitement des déchets et la distribution d'eau. Les échanges commerciaux entre la France et le Venezuela ont généré 500 millions de dollars US (402 M EUR) en 2004, avec un excédent de 6 M USD en faveur de Caracas.

L'ambassadeur de France à Caracas, Pierre Jean Vendoome, qui accompagne la délégation, a déclaré que la France était le deuxième investisseur au Venezuela, derrière les USA et presque à égalité avec l'Espagne, 85 entreprises hexagonales sont présente dans le pays.