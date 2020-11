AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), 24 jan 2005 (AFP) - Huit personnes, soupçonnées d'avoir détourné quelque deux millions d'euros en employant au noir des centaines d'ouvriers dans le domaine de la pétrochimie et du BTP, ont été mises en examen vendredi à Aix-en-Provence, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Six d'entre elles ont été écrouées dans le cadre de cette procédure ouverte pour "prêts illicites de main d'oeuvre, marchandage, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, complicité et recel" et instruite par le juge Gwénaël Le Gallo.

Certaines des personnes impliquées sont connues comme appartenant à la grande délinquance économique et financière, selon la même source. Cette filière aurait depuis début 2004 créé des sociétés fictives pour concurrencer illégalement des entreprises d'interim, et remporter d'importants marchés de sous-traitance.

Le démantèlement de ce réseau d'envergure "met fin à une véritable économie parallèle qui déséquilibre la concurrence en matière de prêt de main d'oeuvre", a précisé le parquet d'Aix-en-Provence, cité par le quotidien La Provence.

Les policiers de la brigade financière du SRPJ de Marseille ont estimé que les suspects, qui ne payaient ni impôts, ni charges sociales, Urssaf et caisses de retraite, auraient ainsi détourné plus de deux millions d'euros.

L'enquête se poursuit. D'autres mises en examen pourraient intervenir d'ici la fin de la semaine, a-t-on précisé de source judiciaire.