LYON, 20 oct 2004 (AFP) - Une fresque de 400 m2, réalisée par le

dessinateur belge François Schuiten et mise en lumière selon un procédé

nouveau, va être inaugurée en décembre à Lyon, à la veille de la

traditionnelle fête des lumières, a annoncé la Cité de la création, qui a

conçu le projet.

La fresque, en cours de réalisation dans le 7e arrondissement de la ville, représentera un Lyon futuriste, où l'architecture actuelle -la Basilique de Fourvière et la Halle Tony Garnier-, côtoiera des engins volants de science-fiction et des tours surmontées de forêts suspendues.

Pour la première fois au monde, assure la Cité de la création, le mur peint intègrera des éléments techniques pour une mise en lumière scénarisée, toutes les 3 à 5 minutes. Les câbles seront recouverts sous dix centimètres de coffrage et 450 points diffuseront la lumière depuis l'intérieur du mur, selon un procédé de pixelisation associant fibres optiques et diodes. D'un coût de 150.000 euros auquel il faut ajouter 300.000 euros pour la mise en lumière, le projet, qui associe divers partenaires financiers, sera inauguré le 6 décembre, deux jours avant la fête des lumières à Lyon. La Cité de la création est chargée de sa réalisation, et Eclairage public de la ville de Lyon de sa mise en lumière.