BORDEAUX, 23 juin 2005 (AFP) - Une panne qui affecte les câbles d'alimentation par le sol (APS) du tramway de Bordeaux depuis mercredi soir pourrait être liée aux fortes chaleurs, avec des températures dépassant les 36°, a annoncé jeudi la Connex, en charge des transports de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

La panne pourrait être liée à une "dilatation des gaines isolantes des câbles, probablement due aux fortes chaleurs que l'on connaît actuellement", a expliqué à l'AFP, Xavier Tersen, responsable de la communication de la Connex, sans pouvoir prédire la durée de la panne.

La ligne A du tramway ne fonctionne plus sur tout son parcours en APS, entre Mériadeck et la place Stalingrad, mais fonctionne normalement sur la partie équipée de caténaires, entre Stalingrad et Lormont-Cenon. Des bus de substitution ont été mis en place.

La canicule avait provoqué mercredi de fortes perturbations sur la circulation du tramway de Strasbourg, la chaleur ayant fait fondre les joints des rails sur une partie d'une ligne.