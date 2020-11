PARIS, 20 juil 2004 (AFP) - Une résidence principale sur six est un

logement social en France, selon des statistiques au 1er janvier 2003 du

ministère de l'équipement et des transports rendues publiques mardi.



Le parc social comprenait 4.217.000 logements début 2003, soit une croissance de 0,9%, "stable" par rapport à 2002, relève la direction des affaires économiques et internationales (DAEI) du ministère.

La moitié du patrimoine social "reste concentrée" sur quatre régions : Ile-de-France (27,3%), Rhône-Alpes (9,4%), Nord-Pas-de-Calais (7,4%) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (6%), souligne cette étude.

La part des logements sociaux est la plus importante, un peu plus de 25%, en Ile-de-France et en Champagne-Ardenne, et la plus faible en Midi-Pyrénées (9,4%), souligne-t-elle.

Calculé sur 75% du parc, le loyer moyen s'établit à 2,51 euros au mètre carré, contre 2,38 euros en janvier 2002, et a augmenté dans l'ensemble des régions. Il atteint 2,72 euros le mètre carrés en Ile-de-France.

Au cours de l'année 2002, 47.400 nouveaux logements ont été mis en location, soit une croissance de 6% par rapport à l'année précédente, notamment en Ile-de-France, en Centre et en Lorraine.

Les deux tiers des logements sociaux comportent trois ou quatre pièces, avec les logements plus petits situés en Ile-de-France. Le taux de vacance moyen est de 2,5% pour le parc social, et plus de la moitié des logements vacants le sont depuis plus de trois mois.