SOFIA, 27 mai 2005 (AFP) - Des compagnies russes, grecques et bulgares ont

conclu un accord vendredi à Sofia pour construire un oléoduc qui transportera

du pétrole russe entre la mer Noire et la mer Egée, ont annoncé des

représentants gouvernementaux des trois pays.

"Ces compagnies ont signé un mémorandum s'engageant à discuter au cours des six prochains mois leur participation à la société mixte International Project Compagny", a déclaré un responsable du ministère du Développement régional bulgare, Kalin Rogatchev, lors d'une conférence de presse. L'oléoduc de 285 km, destiné à éviter le détroit du Bosphore, doit relier le port bulgare de Bourgas, sur la mer Noire, au port grec d'Alexandroupolis, sur la mer Egée. Il vise à acheminer du pétrole de la mer Caspienne transitant par bateau via le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire.

Quatre sociétés russes --TNK-British Petroleum, Stroytransgas, Sovcomflot et Tatneft-- ont décidé de participer au projet, alors que trois autres --Sibneft, Surgutneftegas et Rosneft-- discutent encore de leur participation financière, a déclaré le vice-ministre russe de l'Energie Anatoli Yanovski. Les sociétés grecques, au nombre de trois --Hellenic Petrol, Latsis Group, et Prometeus Gas-- ont formé un consortium, DEP-Traki, a indiqué le vice-ministre grec du Développement Gueorguious Salagudis. Les bulgares sont présents avec les consortium Universal Terminal Burgas et Transbalkan Pipeline Company, a indiqué M. Rogatchev.

En discussion depuis 13 ans, le projet d'oléoduc Bourgas-Alexandroupolis a été ajourné à plusieurs reprises, Moscou ayant émis des doutes quant à son efficacité économique. Le 12 avril, les gouvernements des trois pays ont signé à Sofia un protocole d'accord pour sa construction, pour un coût de 700 millions d'euros. Le projet Bourgas-Alexandroupolis est en concurrence avec un projet d'oléoduc Albanie-Macédoine-Bulgarie du consortium américain AMBO qui prévoit de relier le port de Bourgas en Bulgarie à la côte albanaise de l'Adriatique.

D'une longueur de 912 km et d'un coût de 1,2 milliards de dollars (920 M EUR), cet oléoduc aura une capacité de 35 millions de tonnes par an et doit être réalisé d'ici quatre ans par AMBO.