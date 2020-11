NANTES, 29 sept 2004 (AFP) - La technologie de la société nantaise

Arma-Plus (filiale d'Arboss, développement des solutions informatiques pour

l'industrie), a été choisie pour la gestion des 400.000 tonnes d'armatures du

futur Terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï (UAE), a annoncé

mercredi Arma-Plus.

Editrice de logiciels pour le bâtiment, la société qui fête ses 20 ans d'existence en 2004, participe à l'extension de l'aéroport de Dubaï via son système "A+2004 Software", choisi par le maître d'ouvrage, ADP, pour gérer les 400.000 tonnes d'armatures du futur Terminal 3. Dans le cadre de ce chantier, Arma-Plus (chiffre d'affaires consolidé de 3 M euros dont 60% à l'export) a annoncé l'ouverture d'un bureau à Dubaï chargé du suivi du chantier et du développement sur le Moyen-Orient.

Le Terminal 3 (1.275.000 m2) aura une capacité à terme de 60 millions de passagers par an, de 2.600 places de parking pour un budget global de 2 milliards 350 millions d'euros, selon Arma-Plus. Le nouveau terminal, un bâtiment géant en forme d'aile d'avion de près d'un kilomètre de long, a été conçu par la société française Aéroports de Paris (ADP). Les travaux, commencés en 2002, devraient être achevés en 2006 et le bâtiment doit être opérationnel en 2007.

Lundi, sur le gigantesque chantier de l'aéroport, cinq ouvriers ont été tués et 12 autres blessés dans un accident. L'aéroport de Dubaï a accueilli au premier semestre 2004 10,41 millions de passagers, en hausse de 27% par rapport à la même période en 2003, et espère en accueillir au moins 30 millions en 2010 et plus de 60 millions en 2020.