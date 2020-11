PARIS, 28 juil 2004 (AFP) - La foncière Unibail a dégagé un bénéfice net en baisse de 43,4% au premier semestre 2004 à 105,1 millions d'euros, contre 185,6 millions d'euros un an plus tôt, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.



Le cash flow courant après impôt, qui sert d'indicateur de référence en matière de foncière, progresse de 9,8% à 159,2 M EUR, contre 144,9 M EUR au premier semestre 2003.

"L'objectif de progression du cash flow courant après impôt par action, fixé au début de l'année dans une fourchette de 5 à 10%, devrait être atteint", a poursuivi la société.

Unibail a récemment cédé 51% de la SCI Karanis, qui détient l'immeuble Coeur Défense, valorisé à 1,345 milliard d'euros. L'engagement d'Unibail sur l'immeuble ne sera plus que de 81 millions d'euros après la transaction.

Coeur Défense "est une réussite magnifique de bout en bout", a commenté Léon Bressler, le Pdg du groupe, au cours d'une conférence de presse.

En raison de la "marge de manoeuvre financière" dégagée par cette opération, Unibail envisage "que les ressources excédentaires soient retournées aux actionnaires", sauf si une "opportunité majeure d'investissement" se présentait. Unibail décidera au mois d'octobre des modalités.

"Nous ne sommes pas des collectionneurs d'immeubles", a commenté Léon Bressler, insistant sur la création de richesses. Dans le pôle bureaux, les cessions vont se poursuivre, "pour les actifs mûrs", a-t-il indiqué.

"Nous n'avons pas vocation à faire une course par la taille", a-t-il indiqué, interrogé sur le fait de savoir si cela n'était pas un aveu d'échec stratégique de retourner l'argent aux actionnaires. "On peut très bien rendre de l'argent à nos actionnaires demain et leur en redemander après-demain", a-t-il expliqué.

Les projet en cours, dont "Capital 8", "Lyon Confluence" ou encore l'extension du centre commercial des Quatre Temps à La Défense, représentent un total de de 300.000 mètres carrés et 106 millions d'euros de loyers, a précisé Guillaume Poitrinal, directeur général délégué du groupe.

L'actif net réévalué par action a progressé de 14,3%, à 80,3 euros contre 70,3 euros au premier semestre 2003.

A périmètre constant, les revenus locatifs net ont progressé de 4,6% pour les bureaux, de 8,1% pour les centres commerciaux, de 11,6% pour les congrès-expositions. Les loyers bruts globaux sont stables (en euros courants).