PARIS, 14 oct 2004 (AFP) - La foncière Unibail a annoncé jeudi qu'elle

allait procéder à une distribution exceptionnelle de 23 euros par action, une

opération en partie financée par la cession de la SCI Karanis en juillet.

Unibail avait cédé en juillet 51% de la SCI Karanis, qui détient l'immeuble

Coeur Défense, valorisé à 1,345 milliard d'euros, aux fonds Whitehall gérés

par Goldman Sachs.

Fiscalement, le versement de 23 EUR par action sera qualifié de "distribution exceptionnelle de réserves à hauteur de 10,29 euros et remboursement d'apport pour 12,71 euros", précise le communiqué d'Unibail. Cette décision sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, le 15 décembre. Elle bénéficiera aux actions composant le capital à cette date, et le paiement aura lieu le 7 janvier. Unibail justifie ce versement exceptionnel en affirmant qu'elle disposera ainsi "d'une structure financière en phase avec la très haute qualité de ses actifs", et "optimisera sa stratégie de création de valeur".

Le 28 juillet, le PDG du groupe Léon Bressler avait déclaré qu'en raison de "la marge de manoeuvre financière" dégagée par la cession de la SCI Karanis, les "ressources excédentaires" seraient soit "retournées aux actionnaires", soit utilisées pour une "opportunité majeure d'investissement".

La foncière précise dans son communiqué qu'elle "restera attentive à toutes les opportunités de croissance externe conformes à la stratégie du groupe". Concernant la distribution courante de dividende au titre de l'année 2004, Unibail déclare qu'il "devrait être supérieur aux 3,50 euros du dernier dividende et s'inscrire dans le cadre d'un objectif minimum de croissance du dividende fixé à 5%".